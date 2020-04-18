Український письменник пояснив, чому у Каліфорнії фермери почали знищувати свій урожай

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 13:43

Український письменник та блогер Анатолій Ульянов звернув увагу на те, що в Каліфорнії знищують урожай, на якому не можна заробити.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Reuters, каліфорнійські фермери прийняли важке рішення – знищити свій урожай, адже на тлі карантину його ніхто не купує. Так, за словами фермерів, продукцію легше та дешевше знищити, ніж заплатити за збір урожаю, його упаковку та зберігання.

Тим часом український письменник Анатолій Ульянов, який проживає у США, зазначив, що під терміном «каліфорнійські фермери» американські ЗМІ мають на увазі промислові корпорації, якими володіють ряд олігархічних родин.

«Наймогутнішими з них є Стюарт і Лінда Рєзнік - водяні барони, які приватизували більше води, ніж 4 мільйони жителів Лос-Анджелеса використовують за рік», - зазначив він.

Ульянов нагадав, що зазвичай урожай збирають так звані сезонні робітники з Мексики без документів.

«Багатомільйонна армія невидимок трудиться на полях Каліфорнії за $6/год (офіційна мінімалка в штаті: $12/год), у шкідливому для здоров'я середовищі: серед пестицидів, пилу, вихлопних газів, лайна і хімікатів. При цьому, будь-які трудові розбіжності вирішуються дзвінком в імміграційні служби», - додав він.

Він також наголосив, що 55% жителів округу Лос Анджелес не мають роботи, а тим часом ціни на їжу ростуть.

«Таким чином, мова не просто про форс-мажорний колапс харчової інфраструктури, а про системну логіку речей: вимагаючи від держави допомоги (немає більшого соціаліста, ніж капіталіст в момент кризи), приватні агро-корпорації знищують урожай, який неможливо продати, але який вже виготовлений, і яким можна було б годувати нужденних в цей кризовий для всіх нас момент. Для цього, однак, цей урожай потрібно зібрати, і, отже, заплатити недо-зарплати нелегалам, що вступає в конфлікт з логікою профіту, і вимагає пожертвувати частину накопиченого жиру, щоб закінчити виробничий цикл», - пояснив він.

За словами Ульянова, у підсумку, люди просто знищують їжу, на якій можна заробити.