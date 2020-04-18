Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 14:17

Олег Ляшко звернув увагу на те, що у Росії попи закликають вірян не йти до церкви у зв’язку зі спалахом коронавірусу, а в Україні, навпаки, йти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 квітня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко прокоментував заклик московського патріархату йти до храмів на Великдень попри карантинні заходи. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що це нагадує московську спецоперацію.

«Я не схильний до зайвої конспірології, але це реально все більше нагадує московську спецоперацію. Бо в Росії РПЦ закликає до карантину, а у нас - іти в церкву», - написав він.

Також Ляшко додав пост управляючого справами УПЦ МП митрополита Антонія, який закликав парафіян забрати благодатний вогонь.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців не йти до храмів з нагоди Великодня, оскільки це може привести до нового спалаху коронавірусної інфекції.