Московська спецоперація – Ляшко відреагував на заклик московських попів йти у церкву

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Московські попи в Україні закликали вірян йти у храми на Великдень 14:37
Олег Ляшко звернув увагу на те, що у Росії попи закликають вірян не йти до церкви у зв’язку зі спалахом коронавірусу, а в Україні, навпаки, йти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 квітня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко прокоментував заклик московського патріархату йти до храмів на Великдень попри карантинні заходи. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що це нагадує московську спецоперацію.
«Я не схильний до зайвої конспірології, але це реально все більше нагадує московську спецоперацію. Бо в Росії РПЦ закликає до карантину, а у нас - іти в церкву», - написав він.
Також Ляшко додав пост управляючого справами УПЦ МП митрополита Антонія, який закликав парафіян забрати благодатний вогонь.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців не йти до храмів з нагоди Великодня, оскільки це може привести до нового спалаху коронавірусної інфекції.
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