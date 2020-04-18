Зеленський записав привітання для українців

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Президент України також нагадав, що на Великдень цьогоріч треба залишатися вдома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Воскресінням Христовим. Відповідний ролик він розмістив на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
«Нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю повернеться мир. Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома», - зазначив він.
Нагадаємо, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На жаль, 133 людини померли. Крім того, 275 пацієнтів одужали.
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