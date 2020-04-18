Зеленський записав привітання для українців

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 12:57

Президент України також нагадав, що на Великдень цьогоріч треба залишатися вдома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Воскресінням Христовим. Відповідний ролик він розмістив на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

«Нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю повернеться мир. Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома», - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На жаль, 133 людини померли. Крім того, 275 пацієнтів одужали.