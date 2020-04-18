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Зеленський записав привітання для українців

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 12:57
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Зеленський записав привітання для українців

Президент України також нагадав, що на Великдень цьогоріч треба залишатися вдома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 квітня,  президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Воскресінням Христовим. Відповідний ролик він розмістив на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

«Нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю повернеться мир. Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома», - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 5106 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19. На жаль, 133 людини померли. Крім того, 275 пацієнтів одужали.

 

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