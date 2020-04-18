Українськомк Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 15,8 млрд грн

Аня Мартинюк 18 квітня 2020, 12:29

В МОЗ також розповіли, на що конкретно витрачатимуться кошти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні створили Фонд для боротьби з коронавірусною хворобою. Так, з держбюджету на нього виділили 15,8 млрд грн. Відомо, що частина коштів піде на підняття зарплат медпрацівникам, які працюють з хворими на COVID-19.

Ще частину коштів направлять на купівлю необхідних медикаментів.

«Заробітна плата лікарів, які працюють з хворими на COVID-19, має зрости до 300%, точні суми буде зазначено в договорах. Нарахування цієї заробітної плати будуть здійснювати головні лікарі медичних закладів», - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, в Україні 5106 випадків COVID-19. З них 133 летальні випадки, 275 пацієнтів, які одужали.