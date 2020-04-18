Дело Шайтанова: кому понадобилось разыгрывать "спектакль" с арестом генерала СБУ?

zmxn 18 квітня 2020, 11:04

... Вместо предисловия... В исламском богословии шайтан - это злой дух, дьявол, враждебный Аллаху и людям, способный принимать облик человека...

... Самым резонансным событием уходящей недели стал, безусловно, арест генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. 14 апреля завербованный российский агент был задержан за "совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины"...

... Команда Зе в блестяще разыграла перед народом Украины свой очередной "спектакль". Кому же и для чего понадобился этот бессмысленный арест высокопоставленного "крота"? Ведь как только в СМИ появилась информация о задержании генерала, тут же стало очевидным, что в самое ближайшее время ФСБ обменяет Шайтанова на кого-то из героев АТО, томящихся а подвалах "донецкого гестапо". Обменяет не 1:100, как этого требует ситуация, а 1:1, как этого потребует Путин. Шайтанов прилетит на свою новую Родину, получит новенький паспорт гражданина РФ, "генеральское пособие за сотрудничество с ФСБ", приобретет "хатынку" на Рублевке и прекрасно доживет свой век в Первопрестольной... А еще напишет пару книжек в твердом переплете об "украинском госперевороте", о "злодеяниях хунты", получит удостоверение члена Союза писателей РФ и, возможно, литературную премию... Шайтанова определенно ожидает самое светлое будущее - так зачем же было его арестовывать?...

... Арестовали Шайтанова? А как быть с генералом полиции Вячеславом Аброськиным? Несколько интернет-порталов еще в 2014 году подробно писали о том, что из оккупированного Крыма генерал вернулся в Украину не сразу, а с "некоторым опозданием" - через месяц. Дело в том, что в период аннексии, он активно поддерживал российский спецназ (опубликованы фото) и был практически решен вопрос о его назначении на должность начальника полиции г. Севастополя. Естественно, что с ним плотно работала ФСБ. И вдруг... Аброськин отказывается от новой должности, приезжает в Киев и получает должность первого замглавы Национальной полиции. И это происходит после тесного контакта с российскими чекистами... Но Аброськина, почему-то никто не задерживает...

... Арестовали Шайтанова? А как быть с полковником Юрием Голубаном, с агентом российских спецслужб, ближайшим соратником террориста Ходаковского, изменника Родины, командира батальона "Восток"... Голубан, после своих многочисленных "подвигов" против собственного народа, каким-то чудом оказался в Киеве, получил статус "паториота Украины" и у СБУ нет к мнему никаких вопросов!...

... Арестовали Шайтанова? А как быть с теми многочисленными агентами, которыми ФСБ напичкала весь аппарат СБУ? Как быть с Медведчуком, Бойко, Рабиновичем, Спиваком, Леной Бондаренко? Чем Шайтанов оказался хуже их? Они ведь все жрут из одного корыта....

... Дмитрий Гордон считает, что Шайтанов должен был ликвидировать Арсена Авакова. Это мнение не выдерживает никакой критики... Во-первых, Аваков, как никто другой, устраивает обитателей Кремля: все его окружение - это либо пророссийские деятели, либо коррупционеры высшей пробы. А качество работы рядовых полицейских не хочется даже обсуждать... Такой министр МВД, для Путина, стремящегося развалить Украину изнутри, абсолютно пригоден. Во-вторых, чтобы нейтрализовать Авакова, достаточно одного звонка. Козака - Ермаку или Путина - Зеленскому. И уже через сутки Аваков дрожащими руками будет вытирать пот со лба, сидя в кабинете генпрокурора Венедиктовой...

... Настоящее, а не театрализованние задержание Шайнатова, должно было произойти по совершенно иному сценарию. По сценарию, исключающему обмен. По сценарию, который стал бы "наглядным примером", предостережением для всех остающихся в аппарате СБУ "кротов". Генерал СБУ, изменник Родины должен был быть застрелен при попытке к бегству. Точка!

... Глава СБУ Иван Баканов назвал задержание Шайтанова "самым важным разоблачением СБУ за всю историю независимости". Полная чушь... О том, что полковник Шайтанов работает на ФСБ, еще пять лет назад писал Юрий Бутусов... Реакция Порошенко? Награждение орденом и генеральский чин...

... Кому же и для чего понадобился бессмысленный арест высокопоставленного "крота"? Ведь руководство СБУ не могло не понимать, что в самое ближайшее время Шайтинов окажется на свободе. Его банально обменяют на рядового заложника. И экс-генерала торжественно встретит в московском аэропорту товарищ Скабеева со "сливным бачком" в руках и фразой на устах: "Русские своих не бросают!". Смею предположить, что на фоне провальной деятельности всех министерств и ведомств Зе-команды, Иван Баканов попытался громкогласно продемонстрировать президенту Украины высокий КПД вверенной ему службы. Глава СБУ, видимо, очень хочет усидеть в своем кресле, когда осенью сего года грядет очередная правительственная "перетряска".

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"