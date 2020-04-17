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Олександр Кочетков звернувся до прихильників Володимира Зеленського. Він нагадав, що президент зробив багато помилок й в майбутньому їх робитиме.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, український політолог Олександр Кочетков прокоментував головування в країні Володимира Зеленського. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що попри ряду помилок рейтинг президента все ще високий – 44%. За словами Кочеткова, такий хід подій не дуже добре характеризує український народ.
«Мій пост - звернення до тих, хто ще вірить, сподівається і любить шостого президента Неньки. Перенаправте свої сподівання на що-небудь інше. Бо хорошим президентом Зе може стати тільки в одному випадку: якщо в ньому (в його характері і мізках) щось підкрутить, подшаманить особисто Господь. Поки передумов до цього не бачу. А тому: залиште надію всі, хто живе в Україні», - зазначив він.
Політолог нагадав, що Зеленський – актор, а актори мають особливість ставати іншою людиною. Також експерт зауважив, що Зеленський – комік, якому наразі може бути тяжко читати про себе в Інтернеті, адже «бенгальський вогонь вже згас».
«Якщо Зе найближчим часом не піде, або його «не підуть», закінчиться цей похід в президенти сумно. Як для країни, так і для самого Зеленського. У нього трапиться реальне помутніння психіки, після чого ВАЗ вибере собі «продюсера» із сильних світу цього. І перестане «паритися». І до кінця терміну (або дострокових виборів) буде співати під чужу дудку», - вважає Кочетков.
За його прогнозом, Зеленський для цього обере собі когось з американців, адже усі актори люблять Голлівуд. Також, як зазначив політолог, Зеленський може повторити шлях Ющенка й «призначить прем'єром Порошенка і сховається «в будиночку».
14:58: Актори люблять Голлівуд й Зеленський співатиме під дудку Америки - політолог
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