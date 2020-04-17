Під час карантину українці почали частіше орендувати розкішні авто

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 14:36

Таку думку висловив представник прокату машин Євген Коновалов.

Новину передає «Преса України».

Засновник сервісу прокату спортивних й екзотичних машин Євген Коновалов повідомив, що під час карантину українці почали частіше обирати для себе екзотичні транспортні засоби.

Так, раніше такі автівки орендували для заходів, а зараз для катання. За словами Коновалова, такий хід подій можна пояснити відсутністю у людей звичних розваг.

«У Києві в період пандемії і повсюдної самоізоляції найбільшим попитом користуються кабріолети. Я думаю, це пов'язано з гарною погодою і, в той же час, неможливістю гуляти на вулиці. А в кабріолеті досить опустити дах і можна насолоджуватися свіжим повітрям під відкритим небом. У нинішніх умовах це така ж екзотика, як і сам кабріолет», - розповів він.

Експерт додав, що цієї весни українці обирали для прокату Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Bentley Kabriolet і Jaguar F-TYPE. Тим не менше, чи дійсно в умовах жорстких обмежень люди витрачаються на оренду розкішних авто, перевірити неможливо.