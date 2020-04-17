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Таку думку висловив представник прокату машин Євген Коновалов.
Новину передає «Преса України».
Засновник сервісу прокату спортивних й екзотичних машин Євген Коновалов повідомив, що під час карантину українці почали частіше обирати для себе екзотичні транспортні засоби.
Так, раніше такі автівки орендували для заходів, а зараз для катання. За словами Коновалова, такий хід подій можна пояснити відсутністю у людей звичних розваг.
«У Києві в період пандемії і повсюдної самоізоляції найбільшим попитом користуються кабріолети. Я думаю, це пов'язано з гарною погодою і, в той же час, неможливістю гуляти на вулиці. А в кабріолеті досить опустити дах і можна насолоджуватися свіжим повітрям під відкритим небом. У нинішніх умовах це така ж екзотика, як і сам кабріолет», - розповів він.
Експерт додав, що цієї весни українці обирали для прокату Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Bentley Kabriolet і Jaguar F-TYPE. Тим не менше, чи дійсно в умовах жорстких обмежень люди витрачаються на оренду розкішних авто, перевірити неможливо.
14:58: Актори люблять Голлівуд й Зеленський співатиме під дудку Америки - політолог
14:36: Під час карантину українці почали частіше орендувати розкішні авто
13:56: На Великдень у більшості областей України буде суха погода
13:19: Розстріл пари у Кривому Розі – Вбивця вискочив з вікна 8 поверху
12:41: ВООЗ порадила ЄС обмежити продаж алкоголю під час карантину
12:00: В МОЗ повідомили про понад півтисячі нових випадків COVID-19
10:43: Британцям передали 14 кілограмів кокаїну в медичних масках
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