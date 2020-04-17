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У Росії за добу виявили 4070 людей з COVID-19

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 14:12
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У Росії за добу виявили 4070 людей з COVID-19

Разом з тим збільшилась кількість летальних випадків. За добу померла 41 людина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 квітня, російські ЗМІ повідомили, що за добу в країні виявили 4070 хворих на коронавірус. Представник інформцентру про коронавірус Олександр М'ясников зауважив, що в цілому у РФ 32008 випадків зараження.

Загальна кількість смертей – 273. За добу летальних випадків побільшало на 41. Крім того, одужати вдалось  2590 людям. 

Нагадаємо, у Росії посилюють заходи протидії поширення COVID-19. Зокрема, впроваджується система контролю пересування громадян за допомогою спецперепусток і QR-кодів.

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