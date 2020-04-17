Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Розстріл пари у Кривому Розі – Вбивця вискочив з вікна 8 поверху
  • Нефьодов розповів небайдужим українцям, скільки заробляє на митниці
  • Трамп оголосив про припинення фінансування ВООЗ

На Великдень у більшості областей України буде суха погода

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 13:56
Версія для друку
На Великдень у більшості областей України буде суха погода

Синоптик Наталія Діденко представила прогноз погоди на Великдень. Вона також розповіла, коли чекати опади у вигляді дощу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 квітня, синоптик Наталія Діденко представила прогноз погоди на святкові дні. Так, 18 квітня, на Великдень, в країні переважатиме суха погода.

«Винятки: у ніч на суботу на Півдні, окрім Криму, місцями - дощ, а в неділю невеликий дощ пройде у північних областях та ввечері 19-го квітня на Одещині», - зазначила синоптик.

Денна температура сягне +11+16 градусів, а в північних областях +9+13 градусів. Крім того, вітер переважатиме північно-західний, 5-12 м/с, а в східних областях будуть пориви до 15 м/с.

За прогнозом Діденко, з наступного тижня в країні побільшає дощів.

Читайте також:

 

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції