На Великдень у більшості областей України буде суха погода

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Синоптик Наталія Діденко представила прогноз погоди на Великдень. Вона також розповіла, коли чекати опади у вигляді дощу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, синоптик Наталія Діденко представила прогноз погоди на святкові дні. Так, 18 квітня, на Великдень, в країні переважатиме суха погода.
«Винятки: у ніч на суботу на Півдні, окрім Криму, місцями - дощ, а в неділю невеликий дощ пройде у північних областях та ввечері 19-го квітня на Одещині», - зазначила синоптик.
Денна температура сягне +11+16 градусів, а в північних областях +9+13 градусів. Крім того, вітер переважатиме північно-західний, 5-12 м/с, а в східних областях будуть пориви до 15 м/с.
За прогнозом Діденко, з наступного тижня в країні побільшає дощів.
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