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Зловмисника, який розстріляв молоду пару, поліції затримати не вдалось. Він вистрибнув з вікна своєї квартири.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, у прес-службі ГУНП Дніпропетровської області повідомили про нові деталі розстрілу молодої пари у Кривому Розі. Як відомо, днем раніше тут невідомий чоловік розстріляв 25-річну місцеву жительку та її 26-річного хлопця. Дівчина загинула, хлопець – госпіталізований.
Зловмисник втік, однак правоохоронці вичислили його й намагались штурмувати квартиру, в якій він проживав. Однак, марно. 52-річний чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху. Вижити йому не вдалось.
«За місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили вогнепальну зброю, з якої, ймовірно, він стріляв в потерпілих. Зараз її вилучено та направлено на експертизу», - йдеться у повідомленні.
Наразі порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За попередніми даними, стрілок пішов на такий крок на тлі ревнощів. З 25-річною дівчиною у нього раніше був роман.
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13:19: Розстріл пари у Кривому Розі – Вбивця вискочив з вікна 8 поверху
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