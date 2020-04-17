ВООЗ порадила ЄС обмежити продаж алкоголю під час карантину

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У ВООЗ нагадали, що європейці славляться своїм надмірним вживанням алкоголю.
Новину передає «Преса України».
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) порадила європейським урядам обмежувати продаж алкоголю громадянам на тлі карантину. У заяві організації сказано, що «під час пандемії COVID-19 вживання алкоголю може посилити вразливість здоров'я, а також викликати поведінку, яка веде до насильства».
«Існуючі правила повинні бути посилені під час пандемії COVID-19. Зокрема, шляхом обмеження доступу людей до алкоголю», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що алкоголь компрометує імунну систему організму і може призвести до збільшення ймовірності зараження смертельним вірусом. У заяві ВООЗ також згадується про те, що європейці відомі своїм «надмірним» вживанням алкогольних напоїв.
До слова, Франція вже намагалася ввести обмеження щодо продажу алкоголю. А саме минулого місяця. Однак громадськість не підтримала цю ідею і захід швидко скасували. Також відомо, що Гренландія, перша країна, яка повністю поборола вірус, заборонила вживання алкоголю в столиці Нуук та сусідніх населених пунктах.
Зовсім недавно Таїланд також заборонив продаж алкогольних напоїв, намагаючись стримувати «безвідповідальні контакти». Що стосується США, то продаж алкоголю в супермаркетах за тиждень, що закінчився 28 березня, зріс на 22%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, згідно з даними Nielsen.
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