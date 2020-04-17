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Разом з тим в Україні побільшало смертей від коронавірусної хвороби.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували 501 новий випадок коронавірусної інфекції. Всього кількість хворих склала 4662 людини. З них 125 смертельних випадків та 246 випадків одужання.
Лідером за кількість захворювань залишається Чернівецька область. Тут лабораторно підтверджених 759 випадків. У столиці України 705 випадків. В Івано-Франківській області 427 випадків, а в Тернопільській області — 353 випадки.
Всього 9 випадків у Луганській області, 12 у Чернігівській області та 22 у Миколаївській області. Ситуація в інших областях країни, за виключенням окупованих територій, наступна:
Вінницька область — 296.
Волинська область — 122.
Дніпропетровська область — 89.
Донецька область — 12.
Житомирська область — 177.
Закарпатська область — 150.
Запорізька область — 118.
Кіровоградська область — 218.
Київська область — 253.
Львівська область — 203.
Одеська область — 93.
Полтавська область — 41.
Рівненська область — 240.
Сумська область — 81.
Харківська область — 56.
Херсонська область — 51.
Хмельницька область — 38.
Черкаська область — 137.
В МОЗ також нагадали, що на Великдень варто залишитися вдома, а богослужіння дивитися онлайн.
12:00: В МОЗ повідомили про понад півтисячі нових випадків COVID-19
10:43: Британцям передали 14 кілограмів кокаїну в медичних масках
10:04: Запах продуктів горіння у Києві хімічної та радіологічної загрози не несе – ДСНС
08:41: У Бразилії померли пацієнти-добровольці, які лікувались хлорохіном
07:37: 06:47 США з майже 700 тисячами випадків COVID-19 придумали план виходу з карантину
15:13: Нефьодов розповів небайдужим українцям, скільки заробляє на митниці
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