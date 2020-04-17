В МОЗ повідомили про понад півтисячі нових випадків COVID-19

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 12:00

Разом з тим в Україні побільшало смертей від коронавірусної хвороби.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували 501 новий випадок коронавірусної інфекції. Всього кількість хворих склала 4662 людини. З них 125 смертельних випадків та 246 випадків одужання.

Лідером за кількість захворювань залишається Чернівецька область. Тут лабораторно підтверджених 759 випадків. У столиці України 705 випадків. В Івано-Франківській області 427 випадків, а в Тернопільській області — 353 випадки.

Всього 9 випадків у Луганській області, 12 у Чернігівській області та 22 у Миколаївській області. Ситуація в інших областях країни, за виключенням окупованих територій, наступна:

Вінницька область — 296.

Волинська область — 122.

Дніпропетровська область — 89.

Донецька область — 12.

Житомирська область — 177.

Закарпатська область — 150.

Запорізька область — 118.

Кіровоградська область — 218.

Київська область — 253.

Львівська область — 203.

Одеська область — 93.

Полтавська область — 41.

Рівненська область — 240.

Сумська область — 81.

Харківська область — 56.

Херсонська область — 51.

Хмельницька область — 38.

Черкаська область — 137.

В МОЗ також нагадали, що на Великдень варто залишитися вдома, а богослужіння дивитися онлайн.