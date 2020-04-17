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Британцям передали 14 кілограмів кокаїну в медичних масках

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 10:43
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Британцям передали 14 кілограмів кокаїну в медичних масках

Цікавий товар віз до Великої Британії поляк. Його уже заарештували. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що до Великої Британії прямувала партія захисних медичних масок, в яких було сховано 14 кілограмів кокаїну. Вартість наркотичної речовини оцінили в мільйон фунтів стерлінгів.

Правоохоронці встановили, що кокаїн та маски направлялись зі Східної Європи. Доставити товар до пункту призначення намагався 34-річний поляк. Чоловік рухався на фургоні тунелем під Ла-Маншем. Наразі він заарештований.

«15 упаковок наркотиків було заховано в коробках з медичними масками», - уточнили правоохоронці.

Тим часом у регіональному бюро британського Національного Агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA) в Дуврі прокоментували подію. Фахівці зазначили, що злочинці намагаються використати спалах коронавірусу для своїх незаконних дій.

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