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Цікавий товар віз до Великої Британії поляк. Його уже заарештували.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що до Великої Британії прямувала партія захисних медичних масок, в яких було сховано 14 кілограмів кокаїну. Вартість наркотичної речовини оцінили в мільйон фунтів стерлінгів.
Правоохоронці встановили, що кокаїн та маски направлялись зі Східної Європи. Доставити товар до пункту призначення намагався 34-річний поляк. Чоловік рухався на фургоні тунелем під Ла-Маншем. Наразі він заарештований.
«15 упаковок наркотиків було заховано в коробках з медичними масками», - уточнили правоохоронці.
Тим часом у регіональному бюро британського Національного Агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA) в Дуврі прокоментували подію. Фахівці зазначили, що злочинці намагаються використати спалах коронавірусу для своїх незаконних дій.
10:43: Британцям передали 14 кілограмів кокаїну в медичних масках
10:04: Запах продуктів горіння у Києві хімічної та радіологічної загрози не несе – ДСНС
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07:37: 06:47 США з майже 700 тисячами випадків COVID-19 придумали план виходу з карантину
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