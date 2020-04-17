Запах продуктів горіння у Києві хімічної та радіологічної загрози не несе – ДСНС

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 10:04

У ДСНС запевнили, що неприємний запах повітря у Києві та області не несе хімічної та радіологічної загрози людям. Інтернет-спільнота заперечила це.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ДСНС повідомили, що днем раніше, 16 квітня, у Київській області зафіксували спалювання трав'яного настилу та лісової підстилки. А саме у Києві, Вишгородському, Іванківському районах та на території Ірпінської зони.

«Разом з тим повідомляємо, що протягом дня вітер був західного напрямку, а на вечір змінився на північно-західний. Враховуючи вищевикладене та з урахуванням умов пересування повітряних мас та атмосферного тиску утворилися сприятливі умови для поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що таке явище не несе хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області знаходиться у межах норми. Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що у людей на тлі таких подій відбудеться загострення хронічних респіраторних хвороб, а алергікам та астматикам доведеться звертатись до лікарів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що індекс якості повітря у Києві сягнув значення 380. В результаті столиця України опинилась на першому місці у списку найбрудніших міст світу.