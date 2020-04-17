У Кривому Розі чоловік розстріляв молоду пару

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 09:21

Зловмисник розстріляв 25-річну дівчину та 26-річного хлопця з дробовика.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що у Кривому Розі розстріляли молоду пару. Відомо, що подія мала місце 16 квітня на вулиці Дишинського. Невідомий зробив два вистріли з дробовика у хлопця та дівчину та зник з місця події.

Сусіди, почувши постріли, викликали поліцію та медиків. На жаль, 25-річна дівчина померла на місці, а її 26-річного супутника намагались реанімувати. Про його стан наразі нічого не відомо.

Поліція має інформацію, що зловмисник втік на автомобілі Mazda 6 чорного кольору. У Кривому Розі в результаті ввели план «Сирена».