У Кривому Розі чоловік розстріляв молоду пару

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Зловмисник розстріляв 25-річну дівчину та 26-річного хлопця з дробовика.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що у Кривому Розі розстріляли молоду пару. Відомо, що подія мала місце 16 квітня на вулиці Дишинського. Невідомий зробив два вистріли з дробовика у хлопця та дівчину та зник з місця події.
Сусіди, почувши постріли, викликали поліцію та медиків. На жаль, 25-річна дівчина померла на місці, а її 26-річного супутника намагались реанімувати. Про його стан наразі нічого не відомо.
Поліція має інформацію, що зловмисник втік на автомобілі Mazda 6 чорного кольору. У Кривому Розі в результаті ввели план «Сирена».
08:41: У Бразилії померли пацієнти-добровольці, які лікувались хлорохіном
07:37: 06:47 США з майже 700 тисячами випадків COVID-19 придумали план виходу з карантину
15:13: Нефьодов розповів небайдужим українцям, скільки заробляє на митниці
14:37: Московські попи в Україні закликали вірян йти у храми на Великдень
13:51: Все про коронавірус - В Україні запрацював безкоштовний медичний контакт-центр
13:13: В Україні кількість хворих на COVID-19 становить 4161 людина – Степанов
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