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На жаль, ліків від коронавірусу ще не винайшли, тому пацієнти у всіх куточках світу практикують лікування різноманітними препаратами. У Бразилії така практика закінчилась смертю одразу 11 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що у Бразилії померли 11 хворих добровольців. Їх лікували препаратом з хлорохіном. В результаті випробування хлорохіна для лікування COVID-19 завершились.
Як відомо, у Бразилії для лікування інфікованих використовували противомалярійний препарат з хлорохіном, сподіваючись, що він допоможе хворим. Варто зазначити, що в експерименті взяв участь 81 доброволець в місті Манаус.
Пацієнтів розділили на групи та давали їм препарат у різних дозах та з різним проміжком часу. Відомо, що пацієнти також приймали антибіотик азитроміцин, який може ускладнити роботу серця.
08:41: У Бразилії померли пацієнти-добровольці, які лікувались хлорохіном
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