У Бразилії померли пацієнти-добровольці, які лікувались хлорохіном

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 08:41

На жаль, ліків від коронавірусу ще не винайшли, тому пацієнти у всіх куточках світу практикують лікування різноманітними препаратами. У Бразилії така практика закінчилась смертю одразу 11 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що у Бразилії померли 11 хворих добровольців. Їх лікували препаратом з хлорохіном. В результаті випробування хлорохіна для лікування COVID-19 завершились.

Як відомо, у Бразилії для лікування інфікованих використовували противомалярійний препарат з хлорохіном, сподіваючись, що він допоможе хворим. Варто зазначити, що в експерименті взяв участь 81 доброволець в місті Манаус.

Пацієнтів розділили на групи та давали їм препарат у різних дозах та з різним проміжком часу. Відомо, що пацієнти також приймали антибіотик азитроміцин, який може ускладнити роботу серця.