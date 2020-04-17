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Столиця України стала найбруднішою у світі

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 08:04
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Столиця України стала найбруднішою у світі

Чорнобильські пожежі змінили індекс якості повітря у Києві до дуже небезпечнішого. На жаль, у цьому питанні столиця переплюнула Китай.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості у світі. Відповідні дані представив сервіс AirVisual.

Так, індекс якості повітря у столиці України сягнув значення 380. Як відомо, індекс більше  300 означає, що повітря у місті дуже брудне. Для порівняння, у Києві воно в більш, ніж в два рази перевищує забруднення в китайських містах. Це означає, що повітря у Києві навіть небезпечне для життя.

Нагадаємо, причина погіршення якості повітря у Києві – природні пожежі у чорнобильській зоні відчуження. Вітри принесли до столиці частинки забруднювачів. 

 

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