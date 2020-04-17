Столиця України стала найбруднішою у світі

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Чорнобильські пожежі змінили індекс якості повітря у Києві до дуже небезпечнішого. На жаль, у цьому питанні столиця переплюнула Китай.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості у світі. Відповідні дані представив сервіс AirVisual.
Так, індекс якості повітря у столиці України сягнув значення 380. Як відомо, індекс більше 300 означає, що повітря у місті дуже брудне. Для порівняння, у Києві воно в більш, ніж в два рази перевищує забруднення в китайських містах. Це означає, що повітря у Києві навіть небезпечне для життя.
Нагадаємо, причина погіршення якості повітря у Києві – природні пожежі у чорнобильській зоні відчуження. Вітри принесли до столиці частинки забруднювачів.
08:41: У Бразилії померли пацієнти-добровольці, які лікувались хлорохіном
07:37: 06:47 США з майже 700 тисячами випадків COVID-19 придумали план виходу з карантину
15:13: Нефьодов розповів небайдужим українцям, скільки заробляє на митниці
14:37: Московські попи в Україні закликали вірян йти у храми на Великдень
13:51: Все про коронавірус - В Україні запрацював безкоштовний медичний контакт-центр
13:13: В Україні кількість хворих на COVID-19 становить 4161 людина – Степанов
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