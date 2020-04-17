06:47 США з майже 700 тисячами випадків COVID-19 придумали план виходу з карантину

Аня Мартинюк 17 квітня 2020, 07:37

Дональд Трамп заявив, що у США можна скасовувати карантин. Він також розповів, як відбуватиметься вихід з нього.

Новину передає «Преса України».

Американський лідер Дональд Трамп представив план зняття карантину в США. Вихід, як відомо, буде поетапним. Виступаючи на прес-конференції в Білому домі він зазначив, що тримати американців під замком довго – це не є правильне рішення.

За словами Трампа, США готові виходити з карантину.

«Моя адміністрація публікує нові рекомендації на федеральному рівні, які дозволять губернаторам вжити поетапні та вибіркові заходи щодо відкриття їхніх штатів», - зазначив президент.

Так, в першу чергу з карантину вийдуть ті райони, де останні сім днів не фіксували зараження. Перший етап – відкриття ресторанів, спортивних залів та інших громадських місць. Тим не менше, захід щодо дотримання дистанції зберігається. Поїздки без необхідності не здійснюватимуться, а навчальні заклади все ще будуть закриті. Літніх людей відвідувати не дозволять.

Другий етап – буде дозволено навчання та необов’язкові поїздки. Третій етап – скасування заборон для вразливих груп населення. Всі установи відновлять роботу.

Нагадаємо, станом на 17 квітня у США зафіксовано 678,144 випадки захворювання на корона вірусну інфекцію. З них 34,641 летальний випадок.