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Дональд Трамп заявив, що у США можна скасовувати карантин. Він також розповів, як відбуватиметься вихід з нього.
Новину передає «Преса України».
Американський лідер Дональд Трамп представив план зняття карантину в США. Вихід, як відомо, буде поетапним. Виступаючи на прес-конференції в Білому домі він зазначив, що тримати американців під замком довго – це не є правильне рішення.
За словами Трампа, США готові виходити з карантину.
«Моя адміністрація публікує нові рекомендації на федеральному рівні, які дозволять губернаторам вжити поетапні та вибіркові заходи щодо відкриття їхніх штатів», - зазначив президент.
Так, в першу чергу з карантину вийдуть ті райони, де останні сім днів не фіксували зараження. Перший етап – відкриття ресторанів, спортивних залів та інших громадських місць. Тим не менше, захід щодо дотримання дистанції зберігається. Поїздки без необхідності не здійснюватимуться, а навчальні заклади все ще будуть закриті. Літніх людей відвідувати не дозволять.
Другий етап – буде дозволено навчання та необов’язкові поїздки. Третій етап – скасування заборон для вразливих груп населення. Всі установи відновлять роботу.
Нагадаємо, станом на 17 квітня у США зафіксовано 678,144 випадки захворювання на корона вірусну інфекцію. З них 34,641 летальний випадок.
07:37: 06:47 США з майже 700 тисячами випадків COVID-19 придумали план виходу з карантину
15:13: Нефьодов розповів небайдужим українцям, скільки заробляє на митниці
14:37: Московські попи в Україні закликали вірян йти у храми на Великдень
13:51: Все про коронавірус - В Україні запрацював безкоштовний медичний контакт-центр
13:13: В Україні кількість хворих на COVID-19 становить 4161 людина – Степанов
12:30: Випробувала вакцину проти коронавірусу – Пацієнтка розповіла про враження
10:11: Майже $7 тисяч – Холодницький отримав пристойну зарплату за березень
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