Нефьодов розповів небайдужим українцям, скільки заробляє на митниці

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Максим Нефьодов відповів на запитання української інтернет-спільноти, яка поцікавилась у нього, чи правда, що він має захмарні премії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 квітня, стало відомо, що голова Державної митної служби України Максим Нефьодов отримує значні премії. За даними видання «Країна», розмір премії становить 600% від розміру окладу.
Як зазначили журналісти, Нефьодов написав про це в коментарях до своїх постів у соцмережі Фейсбук.
«Так, я отримував 6 тижнів такі виплати. Середня оплата на митниці у мене 72 тис. грн., Багато?» - зазначив він.
Також Нефьодов додав, що його посадовий оклад - 28 тис. грн.
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