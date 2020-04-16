Московські попи в Україні закликали вірян йти у храми на Великдень

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 14:37

Відповідне звернення до вірян опубліковане на сайті Вознесенської єпархії Української Православної Церкви.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 квітня, стало відомо Архієпископ Московського патріархату Алексій виступив з гучною заявою. Так, він закликав людей йти у храми на Великдень й святити паски власноруч попри карантин та рекомендації залишатися вдома.

За його словами, вірянам не варто дивитися телевізор та читати новини про короанвірус. Відповідне звернення з’явилось на офіційному сайті Московського патріархату.

Нагадаємо, в УПЦ не привітали ідею проведення онлайн богослужінь на Великдень. Глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що онлайн-трансляція - це не богослужіння й «в церкві Бог - Бог живий».

Тим часом останнє опитування серед українців показало, що більшість, а саме 90%, підтримують ідею залишитися на Великдень вдома у зв’язку з пандемією коронавірусу.