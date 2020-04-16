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Все про коронавірус - В Україні запрацював безкоштовний медичний контакт-центр

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 13:51
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Все про коронавірус - В Україні запрацював безкоштовний медичний контакт-центр

Про те, що українці зможуть отримати інформацію про симптоми, профілактику коронавірусу повідомив Дмитро Дубілет.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 квітня,  колишній міністр Дмитро Дубілет повідомив про запуск безкоштовного медичного контакт-центру для отримання консультації про коронавірусну інфекцію. Про це Дубілет написав на своїй сторінці у соцмережі.

Так, усі бажаючі можуть звернутися за телефоном 0800301131 або звернутися в онлайн-чат телеграму @JmcMedHelpBot чи Вайбер.

Дубілет запевнив, що допомога онлайн та по телефону надаватиметься безкоштовно. Він також висловив надію, що допомога українцям все ж не знадобиться.

 

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