В Україні кількість хворих на COVID-19 становить 4161 людина – Степанов

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 13:13

Максим Степанов навів свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусної інфекції в Україні. Відомо, що серед хворих чимало дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 квітня, відбувся брифінг міністра МОЗ Максима Степанова. Він повідомив, що в Україні 4161 людина хвора на коронавірус. Міністр уточнив, що за минулу добу побільшало хворих дітей – 29. Також на COVID-19 захворіли ще 104 медпрацівника.

«Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 87 осіб, з них 3 дітей та 12 медичних працівників», - заявив Степанов.

Варто зазначити, що кількість смертей від COVID-19 зросла до 116 осіб, а кількість пацієнтів, які одужали – до 189 осіб.

У Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки, у столиці зафіксовано 644 випадки, в Івано-Франківській області 401 випадок, у Тернопільській області — 333 випадки COVID-19.