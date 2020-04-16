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Максим Степанов навів свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусної інфекції в Україні. Відомо, що серед хворих чимало дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 квітня, відбувся брифінг міністра МОЗ Максима Степанова. Він повідомив, що в Україні 4161 людина хвора на коронавірус. Міністр уточнив, що за минулу добу побільшало хворих дітей – 29. Також на COVID-19 захворіли ще 104 медпрацівника.
«Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 87 осіб, з них 3 дітей та 12 медичних працівників», - заявив Степанов.
Варто зазначити, що кількість смертей від COVID-19 зросла до 116 осіб, а кількість пацієнтів, які одужали – до 189 осіб.
У Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки, у столиці зафіксовано 644 випадки, в Івано-Франківській області 401 випадок, у Тернопільській області — 333 випадки COVID-19.
13:13: В Україні кількість хворих на COVID-19 становить 4161 людина – Степанов
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