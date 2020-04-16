Випробувала вакцину проти коронавірусу – Пацієнтка розповіла про враження

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Американка Дженніфер Аллер, яка погодилась випробувати на собі експериментальну вакцину проти COVID-19, розповіла, як змінилось її самопочуття.
Новину передає «Преса України».
За даними видання The Telegraph, американка Дженніфер Аллер стала першою пацієнткою, яка випробувала на собі вакцину проти коронавірусу. Жінка розповіла, що вона відчувала після щеплення.
За словами пацієнтки, особливих наслідків вакцинації, яку їй провели декілька днів тому, вона не відчула, однак у перший день вона мала підвищену температуру тіла, а на другий день сильно боліла рука.
«Але на цьому все. Після цього все було в порядку», - запевнила вона.
Дженніфер Аллер також пояснила, чому погодилась випробувати на собі вакцину. За її словами, вона хоче зробити свій внесок в перемогу над COVID-19. Варто зазначити, що окрім американки в експериментальному вакцинуванні взяли участь ще 44 добровольця. Відомо, що кожен доброволець отримуватиме вакцини мРНК-1273 з різним інтервалом та у різних дозах. Вакцини розробили у Сіетлі.
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