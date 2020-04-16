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Назар Холодницький отримав в 2,5 рази більшу зарплату, ніж у генпрокурора Ірини Венедиктової.
Новину передає «Преса України».
Заступника генерального прокурора Ірини Венедиктової і глави спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький отримав у березні зарплату в розмірі 181 612 гривень. Сума вказана без відрахувань. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Так, він заробив в 2,5 рази більше, ніж генпрокурор Ірина Венедиктова, яка заробила у березні 73 033 гривні.
Як повідомлялось раніше, Венедиктова у березні пропрацювала 11 днів. Оклад генпрокурора рівний 93 648 гривням.
10:11: Майже $7 тисяч – Холодницький отримав пристойну зарплату за березень
09:45: Озвучено розмір першої зарплати генпрокурора Венедиктової
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