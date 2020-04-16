Майже $7 тисяч – Холодницький отримав пристойну зарплату за березень

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 10:11

Назар Холодницький отримав в 2,5 рази більшу зарплату, ніж у генпрокурора Ірини Венедиктової.

Новину передає «Преса України».

Заступника генерального прокурора Ірини Венедиктової і глави спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький отримав у березні зарплату в розмірі 181 612 гривень. Сума вказана без відрахувань. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, він заробив в 2,5 рази більше, ніж генпрокурор Ірина Венедиктова, яка заробила у березні 73 033 гривні.

Як повідомлялось раніше, Венедиктова у березні пропрацювала 11 днів. Оклад генпрокурора рівний 93 648 гривням.