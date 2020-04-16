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Так, Ірина Венедиктова отримала зарплату за березень. А саме за 11 робочих днів.
Новину передає «Преса України».
В Офісі генпрокурора відповіли на інформаційний запит видання «Українські Новини» щодо розміру зарплати новоспеченого генпрокурора країни Ірини Венедиктової. Як відомо, вона була затверджена на посаді 17 березня.
Її перша зарплата за 11 робочих днів склала 73 033 гривні з урахуванням надбавок, доплат і премії. Скільки вона отримала після усіх відрахувань – невідомо.
Варто зазначити, що оклад генпрокурора становить 93 648 гривень.
10:11: Майже $7 тисяч – Холодницький отримав пристойну зарплату за березень
09:45: Озвучено розмір першої зарплати генпрокурора Венедиктової
09:14: У Польщі подякували українській авіакомпанії за допомогу в боротьбі з коронавірусом
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