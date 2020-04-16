У Польщі подякували українській авіакомпанії за допомогу в боротьбі з коронавірусом

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 09:14

Українська авіакомпанія «Антонов» доставила Польщі 80 тонн медичного вантажу.

Новину передає «Преса України».

Аеропорт імені Шопена у Варшаві подякував авіакомпанії «Антонов» за успішну доставку легендарним літаком Ан-225 «Мрія» вантажу медичного призначення. Як відомо, вантаж використовуватимуть для боротьби з коронавірусом.

«Спасибі за ваш політ і за поставки потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу "Мрію", шкода тільки, що при таких обставинах», - зазначили співробітники аеропорту.

За попередніми даними, «Мрія» доставила Польщі 80 тонн вантажу - 7 мільйонів масок, майже 200 000 захисних комбінезонів і близько 250 000 медшоломів.