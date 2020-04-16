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Українська авіакомпанія «Антонов» доставила Польщі 80 тонн медичного вантажу.
Новину передає «Преса України».
Аеропорт імені Шопена у Варшаві подякував авіакомпанії «Антонов» за успішну доставку легендарним літаком Ан-225 «Мрія» вантажу медичного призначення. Як відомо, вантаж використовуватимуть для боротьби з коронавірусом.
«Спасибі за ваш політ і за поставки потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу "Мрію", шкода тільки, що при таких обставинах», - зазначили співробітники аеропорту.
За попередніми даними, «Мрія» доставила Польщі 80 тонн вантажу - 7 мільйонів масок, майже 200 000 захисних комбінезонів і близько 250 000 медшоломів.
10:11: Майже $7 тисяч – Холодницький отримав пристойну зарплату за березень
09:45: Озвучено розмір першої зарплати генпрокурора Венедиктової
09:14: У Польщі подякували українській авіакомпанії за допомогу в боротьбі з коронавірусом
08:38: Вагітність під час пандемії - Мінохорони дало рекомендації жінкам
07:35: Після карантину авіакомпанії піднімуть вартість квитків вдвічі
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