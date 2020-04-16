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Вагітність під час пандемії - Мінохорони дало рекомендації жінкам

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 08:38
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Вагітність під час пандемії - Мінохорони дало рекомендації жінкам

У міністерстві заспокоїли жінок, які готуються стати матерями.

Новину передає «Преса України».

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України нагадав жінкам, що вагітність не відносить їх у групу підвищеного ризику щодо COVID-19. Тим не менше, обережнішим варто бути жінкам, які мають патології, такі як цукровий діабет, онкологічні недуги, хронічні захворювання легень та інші.

«Наразі зафіксовано лише два випадки можливої вертикальної трансмісії вірусу. Передавання, швидше за все, відбувається від матері до новонародженого безпосередньо після пологів. Зараз немає доказів щодо антенатального, інтранатального передавання або зараження через генітальні рідини», - йдеться у повідомленні.

Тим не менше, якщо вагітна жінка має симптоми коронавірусної інфекції, їй необхідно самоізолюватися та звернутися до сімейного лікаря. Якщо наявність вірусу у жінки підтверджується, то пологи у неї прийматиме бригада, вдягнена у засоби індивідуального захисту.

 

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