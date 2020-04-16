Понад 200 українців застрягли на лайнері біля Маямі

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Компанія-роботодавець не змогла організувати повернення українців додому на тлі карантину.
Новину передає «Преса України».
За даними журналістів ТСН, поблизу Маямі у морі зупинився круїзний лайнер Carnival Elation. На його борту знаходиться 250 українців. Усі є працівниками судна.
Відомо, що круїзний лайнер зупинився у зв’язку з карантинними заходами.
У Міністерстві інфраструктури запевнили, що над поверненням громадян України працюють.
«Можна припустити, що не до кінця була пропрацьована логістика компанією, щодо обсерваційних заходів в Україні. Опрацьовуються питання, інші шляхи, через інші країни, можливо Білорусь, повернення наших співгромадян не просто в Україну, а до місць проживання», - прокоментував подію начальник відділу кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.
Нагадаємо, в Україні прибулі з-за кордону повинні пройти двотижневу обсервацію. За цей період їм заборонено спілкуватися із ЗМІ.
08:38: Вагітність під час пандемії - Мінохорони дало рекомендації жінкам
07:35: Після карантину авіакомпанії піднімуть вартість квитків вдвічі
13:43: Людей закриватимуть у домівках на карантин до 2022 року - Гарвардське дослідження
13:14: Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити
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