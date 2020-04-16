Понад 200 українців застрягли на лайнері біля Маямі

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 08:01

Компанія-роботодавець не змогла організувати повернення українців додому на тлі карантину.

Новину передає «Преса України».

За даними журналістів ТСН, поблизу Маямі у морі зупинився круїзний лайнер Carnival Elation. На його борту знаходиться 250 українців. Усі є працівниками судна.

Відомо, що круїзний лайнер зупинився у зв’язку з карантинними заходами.

У Міністерстві інфраструктури запевнили, що над поверненням громадян України працюють.

«Можна припустити, що не до кінця була пропрацьована логістика компанією, щодо обсерваційних заходів в Україні. Опрацьовуються питання, інші шляхи, через інші країни, можливо Білорусь, повернення наших співгромадян не просто в Україну, а до місць проживання», - прокоментував подію начальник відділу кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

Нагадаємо, в Україні прибулі з-за кордону повинні пройти двотижневу обсервацію. За цей період їм заборонено спілкуватися із ЗМІ.