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Такий невтішний прогноз дали британські аналітики. Вони пояснили, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Видання The Sun повідомило, що після карантинних заходів ціни на авіаквитки зміняться й не на користь пасажирів. Як зазначається, коли обмеження з авіасполучень будуть зняті, перевізники вводитимуть нові правила.
Зокрема, мандрівникам доведеться дотримуватися принципів соціального дистанціювання.
За словами британських аналітиків, частина крісел у літаках можуть бути порожніми. Це означає, що не всі квитки на літак будуть продані, тому ті пасажири, які літатимуть, платитимуть більшу ціну.
За прогнозом, вартість квитків зросте вдвічі. До слова, міністр туризму Іспанії Рейес Марото заявила, що мандрівники в країні муситимуть дотримуватись дистанції один від одного два метри.
08:38: Вагітність під час пандемії - Мінохорони дало рекомендації жінкам
07:35: Після карантину авіакомпанії піднімуть вартість квитків вдвічі
13:43: Людей закриватимуть у домівках на карантин до 2022 року - Гарвардське дослідження
13:14: Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити
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