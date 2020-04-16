Після карантину авіакомпанії піднімуть вартість квитків вдвічі

Аня Мартинюк 16 квітня 2020, 07:35

Такий невтішний прогноз дали британські аналітики. Вони пояснили, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Видання The Sun повідомило, що після карантинних заходів ціни на авіаквитки зміняться й не на користь пасажирів. Як зазначається, коли обмеження з авіасполучень будуть зняті, перевізники вводитимуть нові правила.

Зокрема, мандрівникам доведеться дотримуватися принципів соціального дистанціювання.

За словами британських аналітиків, частина крісел у літаках можуть бути порожніми. Це означає, що не всі квитки на літак будуть продані, тому ті пасажири, які літатимуть, платитимуть більшу ціну.

За прогнозом, вартість квитків зросте вдвічі. До слова, міністр туризму Іспанії Рейес Марото заявила, що мандрівники в країні муситимуть дотримуватись дистанції один від одного два метри.