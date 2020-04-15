Призов строковиків в Україні перенесли на літо

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Кабмін переніс терміни призову на строкову службу на тлі пандемії коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 квітня, на засіданні Кабміну було прийнято рішення перенесення призов на строкову військову службу. Причина – пандемія коронавірусу. Про таке рішення повідомив депутат «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
«Почалося засідання Кабміну. Кабмін прийняв рішення про перенесення призову на строкову військову службу з квітня-травня на травень-липень», - зазначив він.
Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні 3764 випадки COVID-19. На жаль, з них 108 летальних. Також відомо, що у ЗСУ зафіксовано 17 випадків захворювання на коронавірус.
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