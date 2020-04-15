У нардепа Новинського виявили коронавірус

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 14:31

Про позитивний результат тесту на коронавірус нардеп повідомив особисто у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 квітня, депутат «Опблоку» Вадим Новинський повідомив у соцмережі, що захворів на коронавірус.

«Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми», - розповів народний обранець.

Він також зазначив, що наразі лікарі не беруться давати прогнози. Тим не менше, він буде під їхнім наглядом. За словами Новинського, люди, з якими він контактував, теж пройдуть тестування на коронавірус.