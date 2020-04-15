У Китаї озеро забарвилось різними кольорами

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 14:02

Неймовірне природнє явище показали китайські ЗМІ. Вони також пояснили, що відбулось з озером.

Новину передає «Преса України».

Китайське видання CGTN представило серію фотознімків, зроблених з висоти пташиного польоту. На них зображено солоне озеро Юньченга. Так, озеро ще називають китайським мертвим морем, воно увібрало в себе різноманітні кольори.

Зокрема, яскраві відтінки фіолетового, червоного, пурпурового та смарагдового. Як відомо, озеро Юньчжен є найбільшим природним озером на півночі провінції Шаньсі, а також найбільшим солоним озером, яке використовується для отримання солі.

Коли температура піднімається й погода стає більш сонячною, солона вода інкубує хімічні реакції між мінералами та організмами, створюючи у процесі фантастичну палітру кольорів.