Людей закриватимуть у домівках на карантин до 2022 року - Гарвардське дослідження

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 13:43

Вчені з Гарварду попередили, що одноразовий карантин не допоможе у боротьбі з коронавірусом. За їх прогнозом, людям доведеться періодами сидіти вдома аж до 2022 року.

Новину передає «Преса України».

Вчені з Гарварду провели нове дослідження на тлі заяв багатьох країн про послаблення карантинних заходів, які були введені у зв’язку з пандемією коронавірусу. Так, завдяки комп’ютерному моделюванню стало відомо, що COVID-19 стане сезонним, тому необхідно буде повторювати карантинні заходи, які передбачають перебування людей вдома.

«Така практика допоможе запобігти випадкам, коли лікарні переповняються пацієнтами. Ми виявили, що разових заходів соціального відсторонення, ймовірно, буде недостатньо для підтримки захворюваності на ГРВІ-CoV-2 в США», - розповів вчений Стівен Кісслер.

Тим не менше, занадто велика соціальна дистанція, безперервна, може стати негативною практикою, оскільки імунітет людей в таких випадках не вибудовується. Вчені зауважили, що на багато запитань щодо коронавірусу досі немає відповідей.