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Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 13:14
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Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити

У Німеччині нагадали, що на тлі пандемії збільшилась кількість відходів. Тому людей закликали їх сортувати або ж взагалі зменшити кількість сміття.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 15 квітня, стало відомо, що у Брюсселі звернули увагу на проблему відходів на тлі пандемії. Як зазначають німецькі ЗМІ, компанії, які займаються вивезенням і переробкою відходів, наразі мають велике навантаження через збільшення кількості медичного сміття.

Тому Єврокомісія опублікувала директиви, де вказано, що сміття необхідно сортувати. Зокрема, мова йде про те сміття, яке виникає в ході життєдіяльності заражених коронавірусом пацієнтів. Таке сміття необхідно пакувати в окремі мішки й щільно зав’язувати. 

Тим часом Міністерство навколишнього середовища Німеччини звернулося до жителів країни з закликом намагатися зменшити кількість домашнього сміття й ретельно його сортувати.

 

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