Людей закриватимуть у домівках на карантин до 2022 року - Гарвардське дослідження 13:43
Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити 13:14
Чорнобиль тепер тліє – ДСНС відзвітувала про ситуацію у зоні відчуження 11:41
В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19 11:07
Українцям на самоізоляції заборонили спілкуватися з пресою 10:27
Стало відомо, коли український транспорт вийде з карантину 09:53
Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися 09:21
Зеленський розповів, які телеканали дивитися на Великдень 08:10
Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв 13:12
Українці муситимуть дати згоду на лікування коронавірусу «Плаквенілом» 12:37
У Німеччині нагадали, що на тлі пандемії збільшилась кількість відходів. Тому людей закликали їх сортувати або ж взагалі зменшити кількість сміття.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 квітня, стало відомо, що у Брюсселі звернули увагу на проблему відходів на тлі пандемії. Як зазначають німецькі ЗМІ, компанії, які займаються вивезенням і переробкою відходів, наразі мають велике навантаження через збільшення кількості медичного сміття.
Тому Єврокомісія опублікувала директиви, де вказано, що сміття необхідно сортувати. Зокрема, мова йде про те сміття, яке виникає в ході життєдіяльності заражених коронавірусом пацієнтів. Таке сміття необхідно пакувати в окремі мішки й щільно зав’язувати.
Тим часом Міністерство навколишнього середовища Німеччини звернулося до жителів країни з закликом намагатися зменшити кількість домашнього сміття й ретельно його сортувати.
13:43: Людей закриватимуть у домівках на карантин до 2022 року - Гарвардське дослідження
13:14: Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити
12:37: У Росії задумались над поверненням продуктових карток
11:41: Чорнобиль тепер тліє – ДСНС відзвітувала про ситуацію у зоні відчуження
11:07: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.