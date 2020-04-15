Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити 13:14
Чорнобиль тепер тліє – ДСНС відзвітувала про ситуацію у зоні відчуження 11:41
В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19 11:07
Українцям на самоізоляції заборонили спілкуватися з пресою 10:27
Стало відомо, коли український транспорт вийде з карантину 09:53
Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися 09:21
Зеленський розповів, які телеканали дивитися на Великдень 08:10
Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв 13:12
Українці муситимуть дати згоду на лікування коронавірусу «Плаквенілом» 12:37
Працівниця «Енергоатому» показала неконтрольовану пожежу в Чорнобилі 10:44
Виробники продуктів звернулися до влади РФ з проханням дати людям продуктові картки, щоб росіяни могли їсти, а виробники продукції не втрачали попит.
Новину передає «Преса України».
У РФ ряд виробників продуктів звернулись до керівництва країни з закликом повернути продуктові картки для маозабезпечених громадян. Зокрема, це глава Національної м'ясної асоціації, президент Російської гільдії пекарів і кондитерів, керівник Національної спілки виробників молока та інші.
Як відомо, раніше Мінпромторг пропонував створити систему додаткового харчування для людей, які не мають змоги забезпечити себе їжею. Ідея передбачала створення картки, на яку зараховувались би кошти, які можна було б витратити на продукти. Однак, вітчизняні.
Наразі запропоновано включити до списку нужденних тих росіян, які втратили роботу на тлі пандемії. Якщо ідея буде реалізована, то на продуктову картку щомісяця нараховуватимуть 10 тисяч рублів, що еквівалентно трохи більше 3700 грн, або ж 137 доларів США.
За словами виробників, так держава допоможе громадянам й підтримає підприємства, які нині стикаються з ослабленням попиту на продукцію.
13:14: Коронавірусні відходи – У Брюселі визначились, що з ними робити
12:37: У Росії задумались над поверненням продуктових карток
11:41: Чорнобиль тепер тліє – ДСНС відзвітувала про ситуацію у зоні відчуження
11:07: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
10:27: Українцям на самоізоляції заборонили спілкуватися з пресою
09:53: Стало відомо, коли український транспорт вийде з карантину
09:21: Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.