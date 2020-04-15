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У Росії задумались над поверненням продуктових карток

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 12:37
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У Росії задумались над поверненням продуктових карток

Виробники продуктів звернулися до влади РФ з проханням дати людям продуктові картки, щоб росіяни могли їсти, а виробники продукції не втрачали попит.

Новину передає «Преса України». 

У РФ ряд виробників продуктів звернулись до керівництва країни з закликом повернути продуктові картки для маозабезпечених громадян. Зокрема, це глава Національної м'ясної асоціації, президент Російської гільдії пекарів і кондитерів, керівник Національної спілки виробників молока та інші.

Як відомо, раніше Мінпромторг пропонував створити систему додаткового харчування для людей, які не мають змоги забезпечити себе їжею. Ідея передбачала створення картки, на яку зараховувались би кошти, які можна було б витратити на продукти. Однак, вітчизняні.  

Наразі запропоновано включити до списку нужденних тих росіян, які втратили роботу на тлі пандемії. Якщо ідея буде реалізована, то на продуктову картку щомісяця нараховуватимуть 10 тисяч рублів, що еквівалентно трохи більше 3700 грн, або ж 137 доларів США.

За словами виробників, так держава допоможе громадянам й підтримає підприємства, які нині стикаються з ослабленням попиту на продукцію. 

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