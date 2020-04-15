Анджеліна Джолі дала людям пораду на тлі карантину

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44-річна Анджеліна Джолі вирішила дати людям у всьому світі пораду у зв'язку з пандемією коронавірусу та вимушеною самоізоляцією.
Новину передає «Преса України».
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вирішила дати пораду людям, які перебувають на карантині на тлі спалаху коронавірусу. 44-річна актриса перед цим поспілкувалась на тему пандемії з каліфорнійським лікарем Надін Берк Харріс.
Берк Харріс заявила, що під час самоізоляції люди повинні підтримувати контакти один з одним. З цією думкою погодилась й Джолі.
«Я думаю, що це так важливо, щоб люди це почули. Щоб любили один одного, були підтримкою один одному, відкривали очі, вчили один одного», - заявила знаменитість.
В свою чергу Берк Харріс додала, що усі дослідження показують, що єдиною найпотужнішою протиотрутою від наслідків травм і негараздів є виховання, турбота про стосунки з іншими - безпечні, стабільні та плекаючі відносини.
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