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Анджеліна Джолі дала людям пораду на тлі карантину

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 12:02
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Анджеліна Джолі дала людям пораду на тлі карантину

44-річна Анджеліна Джолі вирішила дати людям у всьому світі пораду у зв'язку з пандемією коронавірусу та вимушеною самоізоляцією.

Новину передає «Преса України». 

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вирішила дати пораду людям, які перебувають на карантині на тлі спалаху коронавірусу.  44-річна актриса перед цим поспілкувалась на тему пандемії з каліфорнійським лікарем Надін Берк Харріс.

Берк Харріс заявила, що під час самоізоляції люди повинні підтримувати контакти один з одним. З цією думкою погодилась й Джолі.

«Я думаю, що це так важливо, щоб люди це почули. Щоб любили один одного, були підтримкою один одному, відкривали очі, вчили один одного», - заявила знаменитість.

В свою чергу Берк Харріс додала, що усі дослідження показують, що єдиною найпотужнішою протиотрутою від наслідків травм і негараздів є виховання, турбота про стосунки з іншими - безпечні, стабільні та плекаючі відносини.

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