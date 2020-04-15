Чорнобиль тепер тліє – ДСНС відзвітувала про ситуацію у зоні відчуження

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 11:41

Рятувальникам вдалось впоратись з вогнем, який поширився зоною відчуження. Тим не менше, роботи з гасіння продовжуються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 квітня, у прес-службі ДСНС повідомили, що у зоні відчуження та безумовного відселення наразі відкритого вогню не спостерігається.

«15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв», - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі уточнили, що на території зони відчуження залучено 521 рятувальника та 124 одиниць техніки, в тому числі два вертольоти. До слова, днем раніше вертольоти здійснили скид 6 тонн води.

Радіаційний фон у столиці та області знаходиться в межах норми. Нагадаємо, пожежі у зоні, де відбулась найстрашніша ядерна аварія у світі у 1986 році, спалахнули десять днів тому.