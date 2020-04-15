В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 11:07

На жаль, кількість пацієнтів з коронавірусом в Україні стрімко наближається до психологічної відмітки в 4000 осіб. Разом з тим збільшилась кількість летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в країні зафіксували 3764 випадки COVID-19. З них 108 летальних та 143 пацієнтам вдалось одужати. За останню добу хворих побільшало на 392 особи.

Київ впевнено лідирує за кількістю хворих – 612 людини. Слідом за ним з 589 випадками йде Чернівецька область. 356 випадків в Івано-Франківській області. У Миколаївській області, де тривалий час не фіксували випадків COVID-19, наразі 14 хворих. Найменше хворих в Луганській області – 4.

Варто зазначити, що інформації про випадки коронавірусу на окупованих територіях – немає. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 241.

Волинська область — 100.

Дніпропетровська область — 74.

Донецька область — 12.

Житомирська область — 130.

Закарпатська область — 110.

Запорізька область — 99.

Кіровоградська область — 192.

Київська область — 230.

Львівська область — 152.

Одеська область — 70.

Полтавська область — 27.

Рівненська область — 173.

Сумська область — 77.

Тернопільська область — 287.

Харківська область — 25.

Херсонська область — 41.

Хмельницька область — 34.

Черкаська область — 105.

Чернігівська область — 10.

Варто зазначити, що з початку року в Україні було перевірено 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.