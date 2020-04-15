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На жаль, кількість пацієнтів з коронавірусом в Україні стрімко наближається до психологічної відмітки в 4000 осіб. Разом з тим збільшилась кількість летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в країні зафіксували 3764 випадки COVID-19. З них 108 летальних та 143 пацієнтам вдалось одужати. За останню добу хворих побільшало на 392 особи.
Київ впевнено лідирує за кількістю хворих – 612 людини. Слідом за ним з 589 випадками йде Чернівецька область. 356 випадків в Івано-Франківській області. У Миколаївській області, де тривалий час не фіксували випадків COVID-19, наразі 14 хворих. Найменше хворих в Луганській області – 4.
Варто зазначити, що інформації про випадки коронавірусу на окупованих територіях – немає. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 241.
Волинська область — 100.
Дніпропетровська область — 74.
Донецька область — 12.
Житомирська область — 130.
Закарпатська область — 110.
Запорізька область — 99.
Кіровоградська область — 192.
Київська область — 230.
Львівська область — 152.
Одеська область — 70.
Полтавська область — 27.
Рівненська область — 173.
Сумська область — 77.
Тернопільська область — 287.
Харківська область — 25.
Херсонська область — 41.
Хмельницька область — 34.
Черкаська область — 105.
Чернігівська область — 10.
Варто зазначити, що з початку року в Україні було перевірено 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.
11:41: Чорнобиль тепер тліє – ДСНС відзвітувала про ситуацію у зоні відчуження
11:07: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на COVID-19
10:27: Українцям на самоізоляції заборонили спілкуватися з пресою
09:53: Стало відомо, коли український транспорт вийде з карантину
09:21: Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися
08:10: Зеленський розповів, які телеканали дивитися на Великдень
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