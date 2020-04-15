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Українцям на самоізоляції заборонили спілкуватися з пресою

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 10:27
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Українцям на самоізоляції заборонили спілкуватися з пресою

Український поет звернув увагу на те, що українці, які бажають повернутися на батьківщину, мусять підписати документ про самоізоляцію, в якому прописано декілька цікавих пунктів.

Новину передає «Преса України». 

Український поет Олександр Кабанов опублікував на своїй сторінці у соцмережі форму, яку повинен підписати кожен українець, який повертається з-за кордону. Як відомо, прибулі повинні знаходитися щонайменше два тижні на обсервації.

«Особливо і огидно інтригують останні рядки. Ти зобов'язуєшся не спілкуватися з пресою. Фото документа надано Ігорем Поліщуком, який знаходиться зараз на жахливій обсервації в санаторії Жовтень (Конча-Заспа. Київ) з дружиною і дітьми», - зазначив поет.

Олександр Кабанов додав, що у готельних номерах, де знаходяться прибулі, є грибок, однак немає опалення, тому люди сплять в одязі. Він також додав, що гасло санаторію «Ви ніколи не отримаєте тести на короновірус».

  

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