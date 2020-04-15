Стало відомо, коли український транспорт вийде з карантину

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Владислав Криклій озвучив свій прогноз щодо того, коли українці зможуть пересісти на громадський транспорт.
Новину передає «Преса України».
Глава міністерства інфраструктури України Владислав Криклій відповів на запитання, яке турбує більшість українців – коли запрацює громадський транспорт. За його словами, метро та інші види громадського транспорту почнуть виводити з карантину поступово.
Криклій пояснив, що перш за все буде враховуватися динаміка захворювань та смертей від китайського вірусу.
«У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавіруса, ми будемо поступово знімати обмеження. Про конкретні терміни говорити передчасно. Точно не раніше, ніж в травні. Я б прогнозував на червень-липень», - заявив він.
Криклій нагадав, що українцям варто дотримуватися рекомендацій, зокрема, залишатися вдома, а на вулицях використовувати захисні маски.
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