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Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 09:21
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Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися

Всього у країні було 11 інфікованих. Тепер у Гренландії готуються до виходу з карантину. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 15 квітня, стало відомо, що у Гренландії усі одинадцять пацієнтів, у яких виявили корона віруснуінфекцію, вилікувалися. Варто зазначити, що смертей від COVID-19 тут не зафіксовано. Про це йдеться на порталі Worldometer.

До слова, населення Гренландії становить близько 56 тисяч осіб. Перший випадок інфікування COVID-19 був зафіксований в країні 16 березня, останній – 4 квітня. 

Прем'єр-міністр Кім Кильсе заявив, що у разі відсутності випадків інфікування людей, столиця Нук поступово виходитиме з карантину.

Нагадаємо, за даними Worldometer, кількість хворих на коронавірус у світі зросла до 2,000,231 особи. Кількість смертей у світі - 126,758, а кількість людей, які одужали - 484,729.

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