У світі вже понад два мільйони хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 08:46

Смертоносний китайський коронавірус впевнено переступив статистичну позначку в два мільйони інфікованих. Разом з тим побільшало смертей.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, станом на 15 квітня у світі зафіксовано 2,000,065 випадків захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 126,754. Одужати вдалось 484,597людям.

Cмертоносний китайський вірус поширився 210 країнами та територіями. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 614,246 людей. Також тут найбільше смертей - 26,064. Крім того, 38,820 людям вдалось одужати.

В Іспанії 174,060 інфікованих, з них 18,255 смертей та 67,504 людини, які одужали. В Італії 162,488 випадків інфікування, 21,067 смертей, 37,130 людей, які одужали.

У Франції 143,303 випадки інфікування, 15,729 смертей, 28,805 осіб, які одужали. У Німеччині 132,210 випадків інфікування, 3,495 смертей та 72,600 осіб, які одужали.

У Китаї зафіксували 46 нових випадків захворювання. Всього хворих тут 82,295. Кількість померлих зросла на 1 особу до 3,342. Кількість людей, які одужали - 77,816.