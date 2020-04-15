У світі вже понад два мільйони хворих на коронавірус

Стало відомо, коли український транспорт вийде з карантину 09:53
Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися 09:21
Зеленський розповів, які телеканали дивитися на Великдень 08:10
Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв 13:12
Українці муситимуть дати згоду на лікування коронавірусу «Плаквенілом» 12:37
Працівниця «Енергоатому» показала неконтрольовану пожежу в Чорнобилі 10:44
Палаючий Чорнобиль – У зоні відчуження працюють майже 400 рятувальників 13:18
Смертоносний китайський коронавірус впевнено переступив статистичну позначку в два мільйони інфікованих. Разом з тим побільшало смертей.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу Worldometers, станом на 15 квітня у світі зафіксовано 2,000,065 випадків захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 126,754. Одужати вдалось 484,597людям.
Cмертоносний китайський вірус поширився 210 країнами та територіями. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 614,246 людей. Також тут найбільше смертей - 26,064. Крім того, 38,820 людям вдалось одужати.
В Іспанії 174,060 інфікованих, з них 18,255 смертей та 67,504 людини, які одужали. В Італії 162,488 випадків інфікування, 21,067 смертей, 37,130 людей, які одужали.
У Франції 143,303 випадки інфікування, 15,729 смертей, 28,805 осіб, які одужали. У Німеччині 132,210 випадків інфікування, 3,495 смертей та 72,600 осіб, які одужали.
У Китаї зафіксували 46 нових випадків захворювання. Всього хворих тут 82,295. Кількість померлих зросла на 1 особу до 3,342. Кількість людей, які одужали - 77,816.
09:53: Стало відомо, коли український транспорт вийде з карантину
09:21: Гренландія стала першою країною, де всі хворі на COVID-19 вилікувалися
08:10: Зеленський розповів, які телеканали дивитися на Великдень
13:12: Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.