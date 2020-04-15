Зеленський розповів, які телеканали дивитися на Великдень

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Володимир Зеленський представив список телеканалів, які транслюватимуть церковні служби з нагоди Великодня.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення більшості українців залишитися на Великдень вдома, а богослужіння дивитися по телевізору.
«Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами, тож ви зможете подивитися трансляцію богослужінь з усіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включно з регіональними», - заявив український лідер.
Так, 19 квітня телеканали ICTV та UA: Перший покажуть службу Української греко-католицької церкви з 7:30 до 11:00. З 18 по 19 квітня 1 + 1 та UA: Перший покажуть службу Православної Церкви України, а саме з 23:30 до 3:00. В ніч з 18 на 19 квітня телеканали «Україна» та «Інтер» покажуть службу УПЦ. А саме з 23:00 до 3:00.
Нагадаємо, українці мають можливість замовити додому уже освячені паски. Доставлятиме їх «Укрпошта». Плати за досавку з українців не братимуть.
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