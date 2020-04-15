Трамп оголосив про припинення фінансування ВООЗ

Аня Мартинюк 15 квітня 2020, 07:34

Дональд Трамп звинуватив ВООЗ у поширенні коронавірусу. Так, він прийняв рішення «покарати» ВООЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 квітня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Причина такого ходу подій – поширення пандемії коронавірусу.

Американський лідер зауважив, що ВООЗ повинна бути притягнена до відповідальності, адже організація не виконала свій основний обов'язок.

«Американські платники податків вносили $400-500 млн на рік в бюджет ВООЗ. Для порівняння, Китай платив $40 млн», - зауважив Трамп.

Він також додав, що ВООЗ займалась просуванням китайської «дезінформації» про вірус, що, як він вважає, привело до більшого поширення вірусу.