Українців попередили про заморозки

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В УкрГідрометцентрі попередили, що в Україні значно опуститься температура повітря. Тим часом синоптик Наталія Діденко розповіла, де очікувати опади.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 квітня, у прес-службі ДСНС повідомили, що в країні будуть заморозки. А саме вночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях стовпчики термометрів покажуть 0-5°. Такий прогноз навели в УкрГідрометцентрі.
«Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. У Київській області вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. У м. Києві вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-2°», - також йдеться в повідомленні.
Тим часом синоптик Наталія Діденко зазначила , що 15 квітня в Україні вітер переважатиме з північного заходу, з поривами до штормових значень. За її прогнозом, опади у вигляді дощу та снігу можна очікувати у східних областях, на Півдні, у Дніпрі та районах.
На потепління можна очікувати з 16-17 квітня, однак 18 квітня знову стане холодніше.
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