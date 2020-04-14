Польща заявила про вихід з карантину

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 13:47

У Польщі відзначили, що карантинні заходи не дали китайському вірусу активно поширитися. Тому було прийнято рішення почати виходити з карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, стало відомо, що у Польщі прийняли рішення розморожувати економіку та почати виходити з карантину, який був введений на тлі пандемії. Відповідну заяву зробив польський міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський.

«З 19 квітня ми почнемо поступово розморожувати економіку. На мою думку, це хороші новини, враховуючи ціну таких рішень для економіки», - зазначив він.

За його словами, карантин пішов країні на користь, адже кількість хворих в країні не зросла, як в США, Італії чи Іспанії. Нагадаємо, у Польщі зафіксовано 7049 хворих на коронавірус. З них 251 людина померла.