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Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 13:12
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Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв

Активісти, які подали позов до суду, не будуть вимагати від священнослужителя компенсації за моральну шкоду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, стало відомо, що ЛГБТ-активісти вимагатимуть від Філарета спростувати свою гучну заяву про те, що геї винні в пандемії корона вірусу. А саме у суді. Так, активісти подали позов проти патріарха УПЦ КП.

Справа розглядатиметься в Шевченківському райсуді Києва. Про це повідомила громадська організація «Інсайт».

«Наші адвокати відправили позов до Шевченківського районного суду міста Києва. Вимоги у нас дуже прості - визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною і спростувати її», - зазначили активісти.

Відомо, що активісти не вимагатимуть від священнослужителя компенсації за моральну шкоду.

 

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