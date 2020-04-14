Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв

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Активісти, які подали позов до суду, не будуть вимагати від священнослужителя компенсації за моральну шкоду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 квітня, стало відомо, що ЛГБТ-активісти вимагатимуть від Філарета спростувати свою гучну заяву про те, що геї винні в пандемії корона вірусу. А саме у суді. Так, активісти подали позов проти патріарха УПЦ КП.
Справа розглядатиметься в Шевченківському райсуді Києва. Про це повідомила громадська організація «Інсайт».
«Наші адвокати відправили позов до Шевченківського районного суду міста Києва. Вимоги у нас дуже прості - визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною і спростувати її», - зазначили активісти.
Відомо, що активісти не вимагатимуть від священнослужителя компенсації за моральну шкоду.
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