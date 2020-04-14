Філарет відповість у суді за слова про виникнення пандемії через геїв

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 13:12

Активісти, які подали позов до суду, не будуть вимагати від священнослужителя компенсації за моральну шкоду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, стало відомо, що ЛГБТ-активісти вимагатимуть від Філарета спростувати свою гучну заяву про те, що геї винні в пандемії корона вірусу. А саме у суді. Так, активісти подали позов проти патріарха УПЦ КП.

Справа розглядатиметься в Шевченківському райсуді Києва. Про це повідомила громадська організація «Інсайт».

«Наші адвокати відправили позов до Шевченківського районного суду міста Києва. Вимоги у нас дуже прості - визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною і спростувати її», - зазначили активісти.

Відомо, що активісти не вимагатимуть від священнослужителя компенсації за моральну шкоду.