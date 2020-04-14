Українці муситимуть дати згоду на лікування коронавірусу «Плаквенілом»

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Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, держава надаватиме препарат пацієнтам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов попередив, що українці, у яких виявили коронавірус, лікуватимуться препаратом «Плаквеніл» виключно після власної згоди на це. Держава ж забезпечить пацієнтів препаратом.
Відповідна заява прозвучала під час брифінгу.
«Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також використання цього препарату дуже чітко прописано щодо надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Ніякого процесу самолікування такого роду лікарськими засобами бути не може», - розповів міністр.
Нагадаємо, раніше Максим Степанов зазначав, що препарат «Плаквеніл» буде введено в програму «Доступні ліки». Як повідомлялось раніше, в Україні від коронавірусу померло 98 людей. За попередніми даними, ще 6 українців померли за кордоном.
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