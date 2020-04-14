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Українці муситимуть дати згоду на лікування коронавірусу «Плаквенілом»

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 12:37
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Українці муситимуть дати згоду на лікування коронавірусу «Плаквенілом»

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, держава надаватиме препарат пацієнтам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов попередив, що українці, у яких виявили коронавірус, лікуватимуться препаратом «Плаквеніл» виключно після власної згоди на це. Держава ж забезпечить пацієнтів препаратом.

Відповідна заява прозвучала під час брифінгу.

«Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також використання цього препарату дуже чітко прописано щодо надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Ніякого процесу самолікування такого роду лікарськими засобами бути не може», - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов зазначав, що препарат «Плаквеніл» буде введено в програму «Доступні ліки». Як повідомлялось раніше, в Україні від коронавірусу померло 98 людей. За попередніми даними, ще 6 українців померли за кордоном.

  

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