Українці муситимуть дати згоду на лікування коронавірусу «Плаквенілом»

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 12:37

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, держава надаватиме препарат пацієнтам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов попередив, що українці, у яких виявили коронавірус, лікуватимуться препаратом «Плаквеніл» виключно після власної згоди на це. Держава ж забезпечить пацієнтів препаратом.

Відповідна заява прозвучала під час брифінгу.

«Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також використання цього препарату дуже чітко прописано щодо надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Ніякого процесу самолікування такого роду лікарськими засобами бути не може», - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов зазначав, що препарат «Плаквеніл» буде введено в програму «Доступні ліки». Як повідомлялось раніше, в Україні від коронавірусу померло 98 людей. За попередніми даними, ще 6 українців померли за кордоном.