В Україні 98 смертей від коронавірусу – МОЗ

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В МОЗ оновили статистику щодо коронавірусної інфекції. На жаль, ситуація досі не покращилась.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість хворих на коронавірус зросла до 3372 осіб. З них 98 летальних випадків та 119 випадків одужання.
«За добу зафіксовано 270 нових випадків», - уточнили в МОЗ.
Найбільше випадків інфікування у Києві - 551 та в Чернівецькій області — 546. Найменше – у Луганській та Миколаївській областях – 3 та 5 відповідно.
Ситуація в інших областях країни наступна:
Вінницька область — 200.
Волинська область — 80.
Дніпропетровська область — 71.
Донецька область — 12.
Житомирська область — 112.
Закарпатська область — 99.
Запорізька область — 89.
Івано-Франківська область — 332.
Кіровоградська область — 144.
Київська область — 224.
Львівська область — 136.
Одеська область — 69.
Полтавська область — 26.
Рівненська область — 134.
Сумська область — 74.
Тернопільська область — 280.
Харківська область — 14.
Херсонська область — 34.
Хмельницька область — 22.
Черкаська область — 105.
Чернігівська область — 10.
Даних з тимчасово окупованих РФ територій немає. Мова йде про Луганську та Донецьку області, а також півострів Крим.
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