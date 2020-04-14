В Україні 98 смертей від коронавірусу – МОЗ

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 11:53

В МОЗ оновили статистику щодо коронавірусної інфекції. На жаль, ситуація досі не покращилась.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість хворих на коронавірус зросла до 3372 осіб. З них 98 летальних випадків та 119 випадків одужання.

«За добу зафіксовано 270 нових випадків», - уточнили в МОЗ.

Найбільше випадків інфікування у Києві - 551 та в Чернівецькій області — 546. Найменше – у Луганській та Миколаївській областях – 3 та 5 відповідно.

Ситуація в інших областях країни наступна:

Вінницька область — 200.

Волинська область — 80.

Дніпропетровська область — 71.

Донецька область — 12.

Житомирська область — 112.

Закарпатська область — 99.

Запорізька область — 89.

Івано-Франківська область — 332.

Кіровоградська область — 144.

Київська область — 224.

Львівська область — 136.

Одеська область — 69.

Полтавська область — 26.

Рівненська область — 134.

Сумська область — 74.

Тернопільська область — 280.

Харківська область — 14.

Херсонська область — 34.

Хмельницька область — 22.

Черкаська область — 105.

Чернігівська область — 10.

Даних з тимчасово окупованих РФ територій немає. Мова йде про Луганську та Донецьку області, а також півострів Крим.