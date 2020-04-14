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Працівниця «Енергоатому» показала неконтрольовану пожежу в Чорнобилі

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 10:44
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Працівниця «Енергоатому» показала неконтрольовану пожежу в Чорнобилі

Наталія Дегтяренко представила відео з зони відчуження, де продовжує горіти трав'яний настил і лісова підстилка.

Новину передає «Преса України».

Працівниця прес-служби Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Наталія Дегтяренко представила на своїй сторінці у соцмережі відео, яке було знято з місця пожеж у зоні відчуження. 

«Ну ось - все під контролем ...», - написала вона.

Згодом вона додала, що всі її публікації у соцмережі про проблему у зоні відчуження Чорнобильської АЕС - це бажання правди та доступу до реальної об’єктивної інформації.

«Вся інформація надходить мені від людей, які безпосередньо зараз знаходяться в епіцентрі пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС», - додала вона.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на проблему пожеж у зоні відчуження. Український лідер заявив, що зустрінеться з головою ДСНС Миколою Чечоткіним. Останній представить йому звіти про ситуацію.

Нагадаємо, у зоні відчуження працюють понад 400 рятувальників та майже 100 одиниць техніки. Вогонь наразі не ліквідований в Денісовецькому лісництві, де горить трав'яний настил і лісова підстилка.

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